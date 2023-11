Der Anbieter von datengesteuerten Performance-Lösungen für den Immobilien- und Finanzsektor, PriceHubble und Keller Williams Deutschland gehen eine strategische Partnerschaft ein. Keller Williams ist eigenen Angaben zufolge das weltweit größte Immobiliennetzwerk nach Anzahl der Immobilienmakler. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Austin, Texas, hat Standorte in mehr als 50 Ländern und verfügt über ein Netzwerk von ca. 200.000 Immobilienmaklern. Das Unternehmen will seine Marktpräsenz ...

