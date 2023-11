Kann der DAX nach einigen eher schwächeren Handelstagen aus seiner Abwärtsbewegung ausbrechen? Außerdem: Aktien von Disney und Freenet im Fokus. Der DAX hält sich am Donnerstag auf seinem zuletzt gestiegenen Niveau. Der deutsche Leitindex, der am Vortag mit bis zu 15 287 Punkten den höchsten Stand seit Mitte Oktober erreicht hatte, lag im frühen Handel knapp mit 0,03 Prozent im Plus bei 15 233,87 Zählern. Im Fokus stand eine Flut an Quartalsberichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...