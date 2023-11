Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinssenkungserwartungen dies- und jenseits des Atlantiks haben sich in den letzten Tagen nicht weiter verstärkt, wohl auch, weil es kaum relevante Datenveröffentlichungen gegeben hat, so die Analysten der Helaba.Die Notenbanker würden zudem eher auf Zeit spielen, als dass das Ende des Zinszyklus ausgerufen würde. Infolgedessen sei die Euphorie am Aktienmarkt etwas verflogen und auch am Rentenmarkt sei die Dynamik der letzten Woche verloren gegangen. Immerhin sei es hier nicht zu einer dauerhaften Abwärtsbewegung gekommen. Vielmehr habe ein neues Hoch markiert werden können. Der Euro habe derweil Mühe, das erhöhte Niveau zu halten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...