09.11.2023

sdm SE: Private Equity Fonds beteiligt sich mit 6,5 % und unterstützt Buy-and-Build-Strategie Strategischer Investor erwirbt 246.400 Aktien von Mehrheitsaktionär Renegat

Renegat bleibt mit einem Anteil von 49,99 % der größte Aktionär

Renegat zahlt 670.000 EUR an die sdm SE zur Tilgung von Verbindlichkeiten

Gespräche mit mehreren potenziellen Übernahmekandidaten laufen

Keine Kapitalerhöhung zur Finanzierung der nächsten Übernahmen geplant

München, 09. November 2023. Die sdm SE gewinnt einen internationalen strategischen Investor zur Erweiterung der finanziellen Ressourcen und die konsequente Umsetzung ihrer Buy-and-Build-Strategie. So erwirbt ein internationaler Private Equity Fonds 246.400 sdm-Aktien von dem sdm-Großaktionär Renegat GmbH und beteiligt sich damit mit rund 6,5 % an dem Sicherheitsdienstleister. Der Preis je Aktie beträgt 3,90 EUR. Die Renegat GmbH von sdm-Vorstand Oliver Reisinger bleibt nach der Transaktion mit einem Anteil von rund 49,99 % weiterhin der größte Aktionär der Gesellschaft. Mit dem Erlös aus dem Aktienverkauf wird die Renegat GmbH eine Verbindlichkeit gegenüber der sdm SE in Höhe von rund 670.000 EUR begleichen. Damit erhöht die sdm SE die liquiden Mittel für kommende Akquisitionen. Der neue strategische Investor unterstützt die Buy-and-Build-Strategie der sdm SE und kann dafür Fremd- und Eigenkapital zur Verfügung stellen. sdm sieht in der stark fragmentierten deutschen Sicherheitsbranche erhebliche Chancen, um in den kommenden Jahren einen der bundesweit führenden Sicherheitsdienstleister aufzubauen. Derzeit werden Gespräche mit mehreren potenziellen Übernahmekandidaten geführt. Die Finanzierung der nächsten Akquisitionen soll durch den eigenen Cashflow und Fremdkapital erfolgen. Eine Kapitalerhöhung ist derzeit nicht geplant. Kontakt Presse und Investor Relations

Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // M: investor@s-d-m.de Kontakt allgemein

sdm SE // Traubinger Straße 1 // 81477 München // M: kontakt@s-d-m.de // T: +49 (0) 89 552 91 15 0 // www.sdm-se.de Über sdm

Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) ist die Holding der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München GmbH, der IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH und der rsd Rottaler Sicherheitsdienst GmbH. Mit ihren Tochtergesellschaften gehört die sdm Gruppe zu den führenden Sicherheitsdienstleistern in der Metropolregion München und Nordrhein-Westfalen. Dabei wird ein breites Spektrum an Sicherheitsdienstleistungen abgedeckt: vom Werk-, Objekt- und Revierschutz über Wert- und Geldtransporte bis hin zur Organisation von Veranstaltungen und effektivem Personenschutz. Die mehr als 540 Mitarbeiter verfügen über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Erste Hilfe und Brandschutz und werden regelmäßig geschult. Weitere Informationen: sdm-se.de, iwsm.de, rsd-sicherheitsdienst.de Disclaimer

