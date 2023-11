Redwood City, Kalifornien (ots) -Die vierte jährliche Liste CRN Edge Computing 100 ehrt Anbieter, die den Channel mit Technologien der nächsten Generation unterstützen: Sei es bei der Entwicklung von Edge-Lösungen für Edge-Hardware, Edge-Software und -Services, oder IoT- und 5G-Edge-Services, oder Edge-Sicherheit.Check Point wurde in der Kategorie Edge Security für die Bereitstellung einer einheitlichen Sicherheitslösung für Secure Access Service Edge (SASE) (https://www.checkpoint.com/quantum/sase/) ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr hat Check Point sein Dienstleistungsportfolio durch die Übernahme von Perimeter 81, einem Pionier im Bereich des Security Service Edge (SSE), und Atmosec, einem SaaS-Sicherheitsanbieter, erweitert. Die Integration von Perimeter 81 und Atmosec in die hauseigene Infinity-Architektur bietet ein SASE-Angebot, das Internetzugang, Zero Trust Private Access, SaaS-Sicherheit und SD-WAN umfasst."Diese Liste stellt für CRN die bemerkenswerte Gelegenheit dar, um bahnbrechende Anbieter zu würdigen, die ihre Technologie für den Aufbau von unverwechselbaren Edge-Lösungen bereitstellen", sagte Jennifer Follett, VP, U.S. Content, Executive Editor, The Channel Company. "Diese Unternehmen ermöglichen es den Channel-Partnern, ihre Kunden zu unterstützen, um effizienter zu arbeiten und maximalen Nutzen aus ihren Daten zu ziehen. Wir gratulieren all jenen, die in diesem Jahr geehrt wurden.""Quantum SASE ist der Schlüssel, um den Anforderungen der modernen Arbeitswelt gerecht zu werden, und wir sind stolz auf unser kontinuierliches Engagement für Innovationen", sagt Francisco Criado, VP, Worldwide Partner Ecosystem. "Als ein auf den Vertrieb ausgerichtetes Unternehmen fühlen wir uns durch die Anerkennung unserer Leistungen geehrt. Wir freuen uns darauf, weiterhin starke Partnerprogramme aufzubauen, die das Engagement und den Erfolg des Vertriebskanals fördern."Die Auszeichnung Edge Computing 100 2023 wird in einer Sonderausgabe des CRN-Magazins im November und im Internet unter www.crn.com/edge100 veröffentlicht.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/5644921