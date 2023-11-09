DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
D.POSTBANK FDG TR.05/UND. D3PA DE000A0D24Z1 10.11.2023 HZE/EOT
D.POSTBANK FDG TR.04/UND. D1PA DE000A0DEN75 10.11.2023 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
D.POSTBANK FDG TR.05/UND. D3PA DE000A0D24Z1 10.11.2023 HZE/EOT
D.POSTBANK FDG TR.04/UND. D1PA DE000A0DEN75 10.11.2023 HZE/EOT