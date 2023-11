Die Rentenbezieher in Deutschland können kommendes Jahr erneut mit einem deutlichen Plus bei ihren Renten rechnen. Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) rechnet nämlich mit einer Steigerung zum 01.07.2024 von etwa 3,5%. Das hat der Vorsitzende des Bundesvorstands der DRV, Alexander Gunkel, bei einem Vortrag in Würzburg im Rahmen eines DRV-Presseseminars bekannt gegeben. Diese aktualisierten Berechnungen würden sich aus den statistischen Daten für 2021 bis 2023 ableiten, heißt es von der DRV. ...

