Genf (www.anleihencheck.de) - Aktuell locken Hochzinsanleihen mit Renditen von mehr als zehn Prozent, heißt es in einem aktuellen Marktkommentar der Union Bancaire Privée (UBP).Derzeit sprächen laut Mohammed Kazmi, Senior Portfoliomanager und Investmentstratege bei UBP, einige Gründe für den Einstieg in Hochzinsanleihen: "Wir haben eine deutliche Änderung in der Rhetorik der Notenbanken gesehen, die darauf hindeutet, dass der Zinserhöhungszyklus hinter uns liegt." Seit der Pandemie hätten Investoren mehr als 2 Billionen US-Dollar im US-Geldmarkt geparkt. Angesichts der guten technischen Rahmenbedingungen und der Bewertungen in den Anleihemärkten sei davon auszugehen, dass Investoren diese Gelder reallokieren würden. ...

