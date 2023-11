Gestern gelang es dem Euro nach oben zu drehen und sich deutlich zu erholen. Sieht so aus als ob die Zwischenkorrektur der letzten Tage beendet wird. Lisa Prusch von HeavytraderZ informiert an dieser Stelle über das Währungspaar EUR/USD. HeavytraderZ lädt Dich um 14:15 Uhr zum Einblick in alle Team-Trades ...