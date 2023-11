Der Goldpreis ist mit dem Aufflammen des Nahost-Konflikts über die Marke von 2000-US-Dollar gesprungen. Zuletzt fiel der Goldpreis aber wieder unter die runde Marke. Was es mit dem Rücksetzer auf sich hat, verrät Matthias Hüppe von der HSBC. Der Experte spricht über die jüngsten Entwicklungen beim Goldpreis erklärt, was das Edelmetall aktuell für Anleger interessant macht. Dafür vergleicht Hüppe den Rohstoff mit dem Industriemetall Silber. Wie die Investition in Gold gelingt und was dabei beachtet werden muss, erfahren Sie im Interview.