Bern/Zürich (ots) -Am Sonntag, 10. Dezember 2023, werden an den "Sports Awards" die erfolgreichsten Schweizer Athletinnen und Athleten des Jahres geehrt. Ab sofort können die Sportfans unter sports-awards.ch mitbestimmen, wer "Most Valuable Player" 2023 werden soll. Zur Auswahl stehen sechs Persönlichkeiten aus einer Teamsportart. Das Online-Voting läuft bis am 28. November.Auch dieses Jahr versprechen die "Sports Awards" wieder einen Abend mit zahlreichen Glanzmomenten im Zeichen des Schweizer Sports. Wie gewohnt, werden die erfolgreichsten Schweizer Athletinnen und Athleten in den folgenden sechs Kategorien geehrt: "Sportlerin", "Sportler", "Team", "Trainerin oder Trainer", "Paralympische Sportlerin oder Paralympischer Sportler" sowie "MVP" (Most Valuable Player). Zudem erhält das grösste Schweizer Nachwuchstalent die Auszeichnung als "SRF 3 Best Talent Sport".Die sechs Nominierten in der Kategorie "MVP"Der "Most Valuable Player" - die wertvollste Schweizer Spielerin oder der wertvollste Schweizer Spieler eines Teams - wird unter anderem mittels Online-Voting auf sports-awards.ch erkoren. Die Öffentlichkeit kann ab sofort bis am 28. November 2023 ihre Favoritin oder ihren Favoriten wählen. Der Wahlausschuss - bestehend aus Swiss Olympic, der Athletes Commission von Swiss Olympic, sportpress.ch und der SRG - nominierte vorab sechs Persönlichkeiten aus Teamsportarten. Massgebend waren die Leistungen innerhalb der Periode vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023. Die sechs Nominierten sind:- Manuel Akanji, Fussball; Triple-Sieger mit Manchester City (Meisterschaft, Cup, Champions League)- Ana-Maria Crnogorcevic, Fussball; Spanische Meisterin und Champions-League-Siegerin mit dem FC Barcelona- Nico Hischier, Eishockey; Nomination bester NHL-Defensivstürmer, Captain und Leader der New Jersey Devils, produktivster Schweizer in der NHL-Qualifikation- Laura Künzler, Volleyball; Deutsche Meisterin mit dem MTV Stuttgart, Qualifikation EM-Achtelfinal als Captain und Leaderin des Schweizer Nationalteams- Alina Müller, Eishockey; Top 3 der besten College-Spielerinnen der USA, Allzeit-Topskorerin der Northeastern University in Boston, Nummer 3 im Draft der neuen Frauen-Profiliga PWHL- Nikola Portner, Handball; Champions-League-Sieger mit Magdeburg, Gewinner des Swiss Handball AwardsTeilnahme am Online-Voting lohnt sichWahlberechtigt sind neben den Schweizer Sportfans auch die nationalen Sportmedien sowie die Schweizer Spitzensportlerinnen und -sportler von Swiss Olympic. Die Stimmen werden zu je einem Drittel gewichtet. Für die Teilnehmenden des öffentlichen Online-Votings gibt es attraktive Preise zu gewinnen: Ein Erlebnistag an der Tour de Suisse 2024 mit Blick hinter die SRG-Kulissen und einer Fahrt auf Rennstufe im SRF-Begleitfahrzeug, Sitzplatztickets der höchsten Kategorie für Weltklasse Zürich 2024 inklusive TV-Produktionsführung und VIP-Tickets für ein Super-League-Spiel nach Wahl.Livesendung mit Fabienne Gyr und Rainer Maria SalzgeberGeehrt werden der MVP und die weiteren Preistragenden in der TV-Gala am Sonntag, 10. Dezember 2023 in Zürich - ab 20.05 Uhr live zu sehen auf SRF 1, RTS 2 und RSI LA 2. Die Livesendung wird mit musikalischen Darbietungen und diversen Einschaltungen umrahmt. Die Gala wird wie bereits 2022 vom Moderations-Duo Fabienne Gyr und Rainer Maria Salzgeber moderiert.