Münster (ots) -Glück für einen Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen: Mit sechs richtigen Gewinnzahlen konnte er am Mittwoch (8. November) einen Treffer in der zweiten Gewinnklasse von LOTTO 6aus49 erzielen und wird damit zum Millionär.Sechs RichtigeDer millionenschwere Tipp wurde am Tag der Ziehung in einer WestLotto-Annahmestelle im Raum Duisburg abgegeben. Für einen Einsatz von 14,90 Euro hat der noch unbekannte Spielteilnehmer zwölf Reihen gespielt - in der fünften Reihe waren die sechs Gewinnzahlen 1, 12, 18, 34, 39 und 48 angekreuzt. Nur die Superzahl 8 hat auf dem Spielschein gefehlt, um den Jackpot zu knacken. Die korrekte Vorhersage bringt dem Glückspilz eine Gewinnsumme von exakt 1.139.963,90 Euro ein.Weiterer HochgewinnerAuch bei SUPER 6 gibt es einen glücklichen Gewinner: 100.000 Euro gehen in den Raum Düsseldorf. Der Tipp für die Zusatzlotterie wurde per WestLotto-Karte abgegeben - der Spielteilnehmer ist WestLotto somit bereits namentlich bekannt.Neuer JackpotDa die erste Gewinnklasse bei LOTTO 6aus49 nicht geknackt werden konnte, steigt der Jackpot weiter an: Für die Ziehung am Samstag (11. November) liegen rund 5 Millionen Euro im Topf (Gewinnchance 1: 140 Millionen). Wer sich den aktuellen Jackpot holen möchte, kann seinen Tipp online unter www.westlotto.de oder in jeder WestLotto-Annahmestelle abgeben. Möglich ist dies bis 19 Uhr am Ziehungstag.