EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Vertrag

Lenzing setzt auf Windkraft und erweitert damit grünen Energiemix in der Faser- und Zellstoffproduktion



09.11.2023 / 12:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Lenzing setzt auf Windkraft und erweitert damit grünen Energiemix in der Faser- und Zellstoffproduktion Liefervertrag mit WLK energy erhöht Unabhängigkeit von fossiler Energie und sichert Stromversorgung langfristig ab

Neue Anlage versorgt oberösterreichischen Standort ab 2025 mit rund 13 Megawatt Leistung aus erneuerbarer Windkraft - Spatenstich erfolgt heute, 09. November Lenzing/Engelhartstetten - Die Lenzing Gruppe, ein weltweit führender Hersteller von cellulosischen Spezialfasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien, hat einen Liefervertrag mit dem österreichischen Stromproduzenten WLK energy über den Bezug von rund 13 Megawatt Leistung aus Windenergie abgeschlossen. Lenzing unterstreicht damit nicht nur ihr Engagement für den Klimaschutz und die Energiewende, sondern investiert auch langfristig in eine preisstabile und diversifizierte Stromversorgung. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 15 Jahren und sieht eine Belieferung aus dem neuen Windpark in Engelhartstetten ab dem ersten Quartal 2025 vor. Die Errichtung des Windparks ist ein Gemeinschaftsprojekt von mehreren Partnern, darunter der Betreiber und Stromlieferant WLK energy mit Sitz in Untersiebenbrunn (Niederösterreich). Die Gesamtleistung des Parks mit insgesamt elf Windrädern wird rund 45 Megawatt betragen. Der Anteil von rd. 13 Megawatt, der exklusiv für den Bedarf des Standortes Lenzing (Oberösterreich) produziert wird, entspricht dem durchschnittlichen Strombedarf von rund 10.000 Haushalten pro Jahr in Österreich. [1] Die Spatenstichfeier anlässlich des Baustarts findet heute, am 09. November 2023, mit Vertreter:innen aus Politik und Wirtschaft statt. "Die Erzeugung von erneuerbarer elektrischer Energie aus Wind- und Sonnenkraft bzw. aus Biomasse ist ein Grundpfeiler unserer Unternehmensstrategie und Basis für langfristigen kaufmännischen Erfolg. Mit dem Windpark Engelhartstetten leisten wir nicht nur einen weiteren wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung der Lenzing. Gemeinsam mit unseren starken Partnern stellen wir uns zudem noch unabhängiger vom globalen Energiemarkt auf und bekommen dadurch mehr Planungssicherheit", sagt Christian Skilich, Mitglied des Vorstandes der Lenzing Gruppe. Lenzing hat sich 2019 als erster Faserhersteller zum Ziel gesetzt, ihre CO 2 -Emissionen bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren und bis 2050 klimaneutral zu sein. Dieses CO 2 -Reduktionsziel wurde von der Science Based Targets Initiative anerkannt. 2022 eröffnete Lenzing zusammen mit dem Verbund Oberösterreichs größte Photovoltaik-Freiflächenanlage und unterzeichnete außerdem einen Stromliefervertrag für Photovoltaik-Energie mit dem Grünstromerzeuger Enery und der Energie Steiermark. Foto-Download (Fotos von der Spatenstichfeier werden in Kürze ergänzt): https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=XDCGqV60AFwa

PIN: XDCGqV60AFwa Ihre Ansprechpartner:



Dominic Köfner

Vice President Corporate Communications & Public Affairs

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Österreich



Telefon +43 7672 701 2743

E-Mail media@lenzing.com

Web www.lenzing.com









Daniel Winkelmeier

Communications Manager

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Österreich



Telefon +43 7672 701 2871

E-Mail media@lenzing.com

Web www.lenzing.com



Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist die Lenzing Gruppe Partnerin der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und treibt zahlreiche neue Entwicklungen voran.



Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von der eleganten Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur High-Performance-Sportbekleidung. Aufgrund ihrer konstant hohen Qualität sowie ihrer biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit eignen sich Lenzing Fasern auch bestens für den Einsatz in Hygieneprodukten und für Anwendungen in der Landwirtschaft.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsument:innen schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilbranche in Richtung Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren sowie die Ziele des Pariser Klimaabkommens und des Green Deals der EU-Kommission zu erreichen, hat Lenzing eine klare Vision: eine CO 2 -freie Zukunft zu verwirklichen.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2022

Umsatz: EUR 2,57 Mrd.

Nennkapazität: 1.145.000 Tonnen

Mitarbeiter:innen (Beschäftigte): 8.301



TENCEL, VEOCEL, LENZING, REFIBRA, ECOVERO, LENZING MODAL, LENZING VISCOSE, MICROMODAL und PROMODAL sind Marken der Lenzing AG.

[1] In Österreich beträgt der durchschnittliche Stromverbrauch pro Haushalt etwa 3.500 kWh pro Jahr.



09.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com