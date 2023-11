Auftritte von RBI-Vorstandschef Johann (Strobl) sind rar. Bei der Börsianer Roadshow in Wien hat er vor Investoren erzählt, dass der Marktanteil des Kreditgeschäfts der Raiffeisen Bank International AG (RBI) in Russland mittlerweile bei unter einem Prozent liegt. Soll heißen, die RBI ist in Russland nicht mehr relevant. An der Aktie (Kurs-Gewinn-Verhältnis ohne Russland ist 4!) lässt sich das bisher ...

