Die Gerüchteküche um Country Garden begann am Mittwochmorgen überzukochen. Noch während der Handelssitzung in Asien meldete Reuters, dass Peking eine Rettung des angeschlagenen Immobilienkonzerns angeordnet hat. Das wäre gerade in letzter Minute, denn:Den Schuldendienst für die ersten internationalen Anleihen hat Country Garden (KYG245241032) bereits eingestellt. Und damit ist gemeint, dass auch bereits die Grace Period verstrichen ist. Aus der Einstellung des Schuldendienstes resultiert aufgrund der vorhandenen Klauseln ein sogenannter Cross Default. ...

