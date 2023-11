Bisher haben viele Banken die Echtzeitüberweisung künstlich gegenüber den Endkund:innen verteuert. Das soll nun anders werden, hat das Europaparlament beschlossen - doch es gibt noch eine weitere Hürde. In der Vergangenheit haben fast alle Banken für Überweisungen im europäischen Raum in (nahezu) Echtzeit zusätzliche Gebühren verlangt. Das soll nun anders werden. Die EU-Staaten und das Europaparlament haben in Brüssel eine vorläufige Einigung erzielt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...