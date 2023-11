Hören: Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #522 geht es um jene 25,4 Milliarden Euro, die die acht österreichischen Pensionskassen (PK) per 30.6. verwaltet hatten. Die FMA schreibt: "Im Gegensatz zu europäischen Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen haben heimische Pensionskassen aber keine Präferenz für nationale Emittenten." Es geht um weniger als 2% des Gesamtvermögens, die in österreichischen Aktien investiert sind. Zahlen gibt es von Wienerberger, Valneva, EVN, News zu Kapsch TrafficCom, Research zu FACC. Bei AustriaCard ...

