Die Q3-Ergebnisse von Fielmann spiegeln ein robustes zweistelliges Umsatzwachstum wider, unterstützt durch strategische Akquisitionen. Der konsolidierte Umsatz stieg um 13,8% gegenüber dem Vorjahr auf rund EUR 526 Mio., vor allem durch ein starkes organisches Wachstum von rund 10% in bestehenden Märkten, insbesondere in Deutschland (+11,3% gegenüber dem Vorjahr). Die Offline-Dominanz des Unternehmens profitierte von günstigen Wetterbedingungen und einer erhöhten Kundenfrequenz. Die jüngsten Akquisitionen von SVS Vision und Eyevious Style mit Sitz in den USA trugen zusätzlich 3,8PP zum Wachstum in Q3 bei. Das EBITDA stieg im Jahresvergleich um 35,6% auf EUR 130 Mio. mit einer rekordverdächtigen Marge von 24,8%. Trotz einer leichten Verlangsamung des EBT-Wachstums aufgrund höherer Finanzierungskosten hält Fielmann an seinem Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatz von rund EUR 2 Mrd. fest und erwartet eine überproportionale Steigerung des EBITDA auf rund EUR 400 Mio. und ein EBT von über EUR 190 Mio. Die beeindruckenden Q3-Ergebnisse bestätigen die starke Position von Fielmann in der lukrativen optischen Industrie. Die Analysten von AlsterResearch stufen die Aktie daher erneut auf KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 62,00 ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fielmann%20AG





