Möglingen - 9. November 2023 Einer der führenden amerikanischen Lösungs- und Service-Anbieter im Bereich digitaler Bildung ("der Kunde") nutzt künftig USU Software Asset Management . Nach einer umfassenden Evaluierung des Gesamtmarktes konnte sich USU als Best-of-Breed-Gesamtlösung gegen zwei Mitbewerber durchsetzen. Der SaaS-Rahmenvertrag sieht die Nutzung von USU License Management, der Inventory-Lösung USU Discovery, des Moduls für Optimization & Simulation, von USU SAM Analytics sowie USU SaaS Optimization vor. Angesichts der komplexen IT-Infrastruktur fehlte eine transparente Übersicht über die Softwarelizensierung und den SaaS-Verbrauch für alle Büros und externen Mitarbeiter:innen. Hauptziel des Kunden war daher neben der Einhaltung von Compliance besonders die kosteneffiziente unternehmensweite Nutzung der hybriden Software-Landschaft mit dem Schwerpunkt auf den wichtigsten Herstellern, z.B. Microsoft. Im ersten Schritt gelang es den USU-Experten innerhalb weniger Wochen, einen optimierten Microsoft-Lizenzbericht ELP (Effective License Position) zu erarbeiten, der in der Folge zu Einsparungen von fast einer halben Million Dollar führte. Mit USU SAM soll künftig darüber hinaus auch die Kostentransparenz für weitere wichtige Hersteller nachhaltig gewährleistet werden. "Wir freuen über das Vertrauen unseres neuen Kunden und sind überzeugt, dauerhaft signifikante Kostenersparnisse zu realisieren. Denn der Return on Investment wird bereits zu 75% durch die Einsparungen bei den Microsoft-Lizenzen erreicht werden", so Shawn Smith, Vice President of Sales bei USU Solutions. Um die Vermarktung der USU-Produkte in den Bereichen IT Management und Knowledge Management weiter voranzutreiben, wird künftig außerdem Sven Kolb als CEO und Senior Vice President das US-Team in Boston komplettieren. "Meine Hauptaufgabe sehe ich darin, das USU-Portfolio in unserem wichtigsten Auslandsmarkt zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Dabei vertraue ich auf die Kompetenz und das Engagement unseres bestehenden USU-Teams in Boston. Gemeinsam werden wir Synergien nutzen und innovative Strategien entwickeln. Durch die Bündelung unserer Expertise sind wir bestens aufgestellt, um auf dem amerikanischen Markt neue Maßstäbe zu setzen", sagt Sven Kolb. Diese Pressemitteilung ist unter https://www.usu.com abrufbar.

USU Software AG

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: https://www.usu.com

Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com



