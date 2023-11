Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Im dritten Quartal legten die Anleiherenditen deutlich zu und notierten so hoch wie seit den 2000er Jahren nicht mehr, so die Börse Stuttgart.Nachdem neue Inflations- und Konjunkturdaten auf eine weitere Abschwächung der Teuerungsrate und der Wirtschaft hindeuten würden, gehe es für die Renditen diese Woche wieder etwas zurück. Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) steige dagegen von 129,20 Punkten aus der Vorwoche auf aktuell 130,63 Prozentpunkte an. ...

