Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die zehnjährigen Renditen in Deutschland und den USA sind in den letzten Tagen deutlich gefallen - T-Notes rentieren bei 4,56% und Bunds bei 2,63%, so Dr. Tariq Chaudhry, Analyst der Hamburg Commercial Bank.Dieser Abwärtstrend scheine anzuhalten, auch bedingt durch geopolitischen Unsicherheiten. Trotz der getrübten konjunkturellen Lage in Deutschland seien die jüngsten Daten gemischt: Enttäuschende Einzelhandelsumsätze und Außenhandel, aber überraschend positive Auftragseingänge in der Industrie und der Sentix-Konjunkturindikator. ...

