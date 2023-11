Frankfurt (www.fondscheck.de) - Bitcoin durchbricht den Widerstand bei 36.000 USD, so die Experten von XTB.Die wichtigste Kryptowährung steige heute um 3,00% auf die Marke von 36.700 USD. Der Anstieg werde durch die mögliche Genehmigung von ETF-Anträgen durch die SEC in den kommenden zwei Wochen angetrieben. Neben dem BTC würden auch Ethereum und die übrigen kleineren Krypto-Projekte zulegen. Wie bei historischen Zyklen würden die anfänglichen Ausschläge jedoch meist von der größten Kryptowährung aufgezehrt. Nichtsdestotrotz stünden sowohl Ethereum als auch Altcoins kurz davor, in diesem Jahr neue Höchststände zu erreichen, und die Beruhigung des Anstiegs bei BTC könnte ein Katalysator für einen stärkeren Kapitalfluss in kleinere Projekte sein. ...

