Nach einer wahren Zahlenflut und anfänglichen Verlusten hat der DAX am Mittwoch ein halbes Prozent oder 77 Zähler zulegen können. Am Donnerstag müssen die Anleger die Q3-Zahlen von Airbus, Brenntag, Deutsche Telekom, Hannover Rück, Henkel, Merck und Rheinmetall verarbeiten, was dem deutschen Leitindex zusätzlichen Auftrieb geben könnte.

