NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Neuson nach Zahlen des Baumaschinen-Herstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Nach der außerordentlich starken ersten Jahreshälfte zeige das dritte Quartal die erwartete Abkühlung der Auftragslage im nachgebenden Konjunkturumfeld, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die operativen Ergebnismargen (Ebit) seien ebenfalls zurückgegangen, während sich das Umsatzwachstum dank des hohen Auftragsbestands, welcher im schwachen Nachfrage-Umfeld gestützt habe, nur verlangsamt habe. Comtesse sieht das Unternehmen weiter auf einem guten Weg zu den jüngst angehobenen Jahreszielen. Die jüngste Geschäftsentwicklung lasse für 2024 aber nur vorsichtige Annahmen zu./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 01:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 01:45 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WACK012

