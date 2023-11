Ein staatlich vergünstigter Industriestrompreis für bestimmte Unternehmen wie von Robert Habeck geplant konnte sich in der Regierung nicht durchsetzen. Doch nun hat man sich in der Ampel-Koalition auf eine Steuerreform geeinigt. Die Stromsteuer für das produzierende Gewerbe soll deutlich gesenkt werden. Das treibt die Kurse von Chemie- und Metall-Aktien nach oben. Die Bundesregierung will den Strompreis für die Wirtschaft durch eine Steuerreform ...

