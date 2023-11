Der deutsche Chemie- und Pharmakonzern Merck hat am Donnerstagmorgen gemischte Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 präsentiert. Trotz eines Umsatzrückgangs von knapp elf Prozent und eines gesunkenen bereinigten Betriebsergebnisses hat das Unternehmen "solide Zahlen" geliefert. Die Aktie zieht an und steht an der DAX-Spitze.Der deutsche Chemie- und Pharmakonzern Merck verzeichnete im dritten Quartal ...

