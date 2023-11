Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc (47/23)

As from November 09, 2023, the following warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BEAR NMAN X2 AVA 2 GB00BG5ZSS55 BULL FTNT X5 AVA 2 GB00BQRKF103 MINI S COOR AVA 2 GB00BNTQX338 MINI S CRSR AVA 5 GB00BQRJ1317 MINI S COIC AVA 6 GB00BNTRKC49 BULL ACCON X3 AVA 1 GB00BNTQD777 BEAR PLTR X5 AVA 1 GB00BQRJWC77 BEAR NASDQ X8 AVA 7 GB00BL03GJ66 MINI S CCIV AVA 1 GB00BQRK7Z81 BEAR DDOG X5 AVA 5 GB00BQRCVP21 BULL MAR X3 AVA 1 GB00BG5ZW832 The last day of trading will be November 09, 2023. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.