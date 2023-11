Pyrum kommt bei der Expansion weiter voran. Das saarländische Unternehmen, welches eine innovative Lösung gefunden hat, um Altreifen ökologisch und ökonomisch sinnvoll zu recyceln, will die Produktionskapazitäten in den kommenden Jahren deutlich ausweiten. Hierfür wurde nun am Stammwerk in Dillingen auch ein neuer Reaktor erfolgreich hochgefahren. Auf seiner Homepage berichtet Pyrum, dass dieser nach erstmaliger Warmfahrt wieder kontrolliert heruntergefahren werde und ergänzte: Nach Aufnahme des ...

