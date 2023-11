Frankfurt (www.fondscheck.de) - Carola Schroeder übernimmt ab dem 1. Februar 2024 die Leitung des Segments Portfoliomanagement von Union Investment, so Union Investment in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit tritt sie die Nachfolge von Andreas Köster an, der Union Investment zum 31.12.2022 verlassen hatte. "Wir freuen uns, dass wir mit Carola eine sehr erfahrene Kapitalmarktexpertin gewinnen konnten, die ihre langjährige und umfassende Expertise in die erfolgreiche Investmentplattform unseres Hauses einbringen wird", so Dr. Frank Engels, CIO und für das Portfoliomanagement verantwortlicher Vorstand von Union Investment. Sie leitet künftig das Fondsmanagementteam mit 311 Mitarbeitenden und verantwortet die Strategie für ein Anlagevolumen liquider Assets in Höhe von rund 316 Mrd. Euro. ...

