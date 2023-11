In Düsseldorf hat die Verkehrsüberwachung in den vergangenen Wochen Schwerpunktkontrollen an den E-Auto-Ladesäulen im Stadtgebiet durchgeführt. Dabei wurden 531 Verwarnungen ausgestellt und 65 Fahrzeuge abgeschleppt. Insgesamt wurden nach Angaben der Stadt rund 1.900 Kontrollpunkte überprüft, wobei an den eingerichteten Ladesäulen zwischen zwei und vier Ladepunkte bereitstehen. Die Kontrollen seien "ein wesentlicher Schritt zur Fortführung und Umsetzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...