© Foto: pixabay.com - sergeitokmakov



Bitcoin ist am Donnerstag auf den höchsten Stand seit eineinhalb Jahren gestiegen. Eine ganze Reihe von Faktoren deuten auf weitere Kursgewinne hin.Der Bitcoin-Kurs stieg in den letzten 24 Stunden um vier Prozent auf über 36.800 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit Mai 2022, als Kryptowährungen in einen heftigen Bärenmarkt stürzten. Damals war das Stablecoin-Netzwerk Terra zusammengebrochen und hatte eine Reihe von Insolvenzen in der Branche ausgelöst. Die wichtigste Kryptowährung ist in nur wenigen Wochen um mehr als ein Drittel gestiegen, was dazu führte, dass von einigen Marktteilnehmern ein neuer Bullenmarkt ausgerufen wurde. Die bis zum Start der Aufwärtsbewegung …