Bern (ots) -Die RTS-Miniserie "Die Unruhestifter" ("Les indociles") erzählt die Geschichte der drei unzertrennlichen Freunde Lulu, Chiara und Joe, die den gemeinsamen Wunsch nach einer lebenswerteren Welt verfolgen. Gemeinsam schaffen sie es, einen visionären Zufluchtsort zu schaffen: die "Ferme des Indociles". Die fünf Folgen der Dramaserie sind ab sofort auf der SRG-Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar.Jura, Ende des Jahres 1973. Die drei Jugendlichen Lulu, Chiara und Joe verbindet eine unzertrennliche Freundschaft und eine gemeinsame Vision: Eine freie und gleichberechtigte Welt, in der Träume Wirklichkeit werden können. Gemeinsam entdeckt das Trio einen einzigartigen Ort, an dem eine alternative Lebensweise erprobt wird, die "Ferme des Indociles". Die drei Freunde bilden auf dem Bauernhof eine visionäre Anlaufstelle für Drogenabhängige, wo sie ein anderes Leben erfahren und eine Ersatz-Familie finden.Das Drama "Die Unruhestifter" von Delphine Lehericey ("Last Dance", "Puppylove"), Joanne Giger ("Riviére", "Le milieu de l'horizon") und Camille Rebetez ist eine Produktion von RTS und den Produktionsfirmen Box Productions und Entre Chien et Loup. Die fünf je 52-minütigen Episoden der Miniserie sind ab sofort in Deutsch, Französisch und Italienisch auf der SRG-Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar.Zeitgleich erscheint der Dokumentarfilm "Sucht", der von Box Productions und RTS als dokumentarische Begleitung zu "Die Unruhestifter" produziert wurde. Die Doku von Jacques Matthey geht der Frage nach, weshalb das soziale und politische Problem der Drogenabhängigkeit in den 1970er-Jahren gerade in der Schweiz in den Vordergrund gerückt ist und wie sie zu einem Vorreiterland in der Bewältigung des Problems wurde. Im Film werden Schlüsselmomente jener Zeit und die weitere Entwicklung bis heute beleuchtet, angereichert mit Aussagen ehemaliger Drogenabhängiger, Politiker:innen und Sozialarbeiter:innen.Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.