© Foto: Gerd Altmann - Pixabay



Plug Power berichtet heute Abend über die Ergebnisse des vergangenen Quartals. Was erwartet der Markt vom Wasserstoff-Spezialisten?Analysten erwarten bei Plug Power durchschnittlich einen Verlust je Aktie von 0,305 US-Dollar, verglichen mit einem Minus von 0,300 US-Dollar im Vorjahresquartal. Für das vergangene Quartal wird ein Umsatz von 219,6 Millionen US-Dollar angenommen, so die durchschnittliche Schätzung. Dies würde einem Umsatzwachstum von 16,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in dem 188,6 Millionen US-Dollar erzielt wurden. Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Analysten einen durchschnittlichen Verlust von 1,281 US-Dollar je Aktie. Der Jahresumsatz wird …