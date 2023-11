© Foto: Unsplash



Die Lage im Nahen Osten lässt Anleger wieder stärker auf krisensichere Investments wie Gold setzen. Die US-Experten von Morgan Stanley raten zu Minen-Aktien. Doch das kann auch nach hinten losgehen.So zynisch es klingt: Je mehr globale Krisenherde, desto mehr gewinnt Gold gilt als sicherer Hafen an Bedeutung. So rückt Gold auch seit dem Ausbruch des Kriegs zwischen Israel und der Hamas wieder in den Fokus der Investoren. Die Unsicherheit darüber, wie es in der Region weitergeht und welche Kreise der Nahost-Konflikt noch ziehen wird, lässt wieder mehr Anleger auf das Edelmetall setzen. Laut Marketscreener kostet eine Feinunze aktuell rund 1947 US-Dollar und liegt damit auf Jahressicht knapp …