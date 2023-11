Die strategische Neuordnung ist weitgehend abgeschlossen mit dem Fokus auf die Division Advanced Photonic Solutions. Die Non-Photonic Portfolios stehen zum Verkauf. Als OEM-Lieferant bedient man Ausrüster wie ASML mit optischen Systemen zur Wafer-Positionierung und zur Oberflächen-Güte im Produktionsprozess. APPLIED MATERIALS, LAM RESEARCH, NIKON oder Zeiss sind weitere Kunden mit ansprechender Auftragsperspektive. Dabei wächst JENOPTIK mit der zunehmenden installierten Basis neuer Fabriken um 8 % p.a. Bis 2025 kalkuliert der Chef mit 1,2 Mrd. € Umsatz und 20 % Kapitalrendite, was prozentual zweistellige Gewinnzuwächse ermöglicht. KGV 12 bis 13 für 2024 sind deshalb wenig anspruchsvoll.Am 30. November steht der Kapitalmarkttag im Fokus. Zu rechnen ist mit einem soliden Bericht für das dritte Quartal sowie einer Anhebung der mittelfristigen Rentabilitätsziele. Ein Vorgriff um 23 € ist somit akzeptabel. Die Ziele liegen jenseits der 30 €-Marke.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 45! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 45 u. a.:- Die Notenbanken drehen bei- Niedrige Gewinnbewertung im DAX- Blick auf die Automobilwerte- Im Stahl liegt stets der früheste Konjunkturindikator- Wall Street: Die großen Marktparteien sind sich nicht einig- RHEINMETALL steht vor der nächsten KurshürdeIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info