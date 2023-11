NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 US-Dollar belassen. Die US-Bundessteuerbehörde IRS habe im Steuerstreit mit dem Softdrinkhersteller ein weithin schon erwartetes Urteil gefällt, das Coca-Cola nach eigener Einschätzung 5,6 Milliarden Dollar plus mögliche Zinszahlungen kosten könnte, schrieb Analystin Andrea Teixeira in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie rechne mit einer Summe von insgesamt rund 5,75 Milliarden Dollar, die aus Barmitteln und Krediten finanziert werden könnte. Allerdings habe das Unternehmen noch die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Die Expertin geht davon aus, dass der Prozess Coca-Cola einige Jahre beschäftigen könnte./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 08:11 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 08:13 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US1912161007

