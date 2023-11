Wien (www.fondscheck.de) - Zu Jahresbeginn haben René Kerkhoff und Maximilian-Benedikt Köhn den Vermögensverwalter DJE Kapital verlassen und sich selbstständig gemacht, so die Experten von "FONDS professionell".Nun hätten sie ihr erstes Sondervermögen an den Start gebracht, den Aktienfonds K&K Wachstum & Innovation (ISIN DE000A3ERMG0/ WKN A3ERMG, R-Tranche). Der Fonds konzentriere sich auf kleine Unternehmen, die ihren Sitz in Skandinavien oder der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) hätten. ...

