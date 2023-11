Die Rede von Fed-Chef Jerome Powell nach der jüngsten Zinsentscheidung und die anschließenden Arbeitsmarktdaten haben einige Investoren auf dem falschen Fuß erwischt, insbesondere diejenigen, die auf fallende Aktienkurse gesetzt hatten. Statt "higher for longer" (in Bezug auf die Zinsen) lautet die Devise nun "Schlechte Daten sind gute Daten." Soll heißen: Der Markt erwartet jetzt eine Zinswende in den USA bereits Mitte 2024. Jede schlechte Nachricht den Arbeitsmarkt oder die Konjunktur betreffend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...