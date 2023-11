(nach erneuter Richtungsänderung aktualisiert)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von New Work haben am Donnerstag die Nerven von Anlegern nicht geschont. Zunächst war es nach der Zahlenvorlage am Morgen kräftig nach oben gegangen. Anleger nutzten dies aber schnell zum Ausstieg aus einer Aktie, die 2023 bislang einer der schlechtesten SDax-Werte ist. Mehr als die Hälfte wurde in diesem Jahr schon eingebüßt. Später beruhigte sich die Lage, am Nachmittag notierte die Aktie sogar wieder eineinhalb Prozent höher.

Das Mutterunternehmen des Karrierenetzwerks Xing kämpft in einem schwierigen Marktumfeld weiter mit der mauen Nachfrage nach seinen Produkten. Gründe sind unter anderem die gegenwärtige Situation am Arbeitsmarkt und eine gedämpfte Nachfrage nach Lösungen zur Personalrekrutierung. Im dritten Quartal übertraf New Work zwar die Markterwartungen beim Gewinn, der Umsatz enttäuschte jedoch./tih/stk/he/men