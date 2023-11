Vaduz (ots) -Beim Arbeitsmarkt Service Liechtenstein (AMS FL) waren Ende Oktober 290 Arbeitslose gemeldet, 6 Personen mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote bleibt im Oktober 2023 mit 1,4 % unverändert gegenüber dem Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Arbeitslosigkeit um 24 Personen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahresmonat.JugendarbeitslosigkeitDie Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 24-Jährige) sank um 3 Personen auf 25. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verringerte sich die Zahl um 2 Personen. Die Quote der Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 1,2 % (Vormonat 1,3 %). Gegenüber dem Vorjahresmonat verringerte sich diese um 0,1 Prozentpunkte.Weitere AltersklassenIn der Altersklasse von 25 - 49 Jahren erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um 2 Personen auf 163. Dies entspricht einer Quote von 1,5 % (Vormonat 1,5 %).In der Altersklasse 50plus erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um 7 Personen auf 102. Dies entspricht einer Quote von 1,3 % (Vormonat 1,2 %).Personen im Zwischenverdienst60 Personen waren per Ende Oktober 2023 im Zwischenverdienst tätig. Gegenüber dem Vormonat verringerte sich diese Zahl um 1 Person. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht dies einer Erhöhung um 15 Personen. Als Zwischenverdienst gilt jedes Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, wodurch auch der Bezug von Arbeitslosentaggeldern ausgesetzt oder verringert wird.Dynamik der Zu- und Abgänge beim AMS FLDie Anzahl der Zugänge beim AMS FL im Berichtsmonat beträgt 59 Personen. Dies entspricht 2 Personen weniger als im Vormonat. Die Zahl der Abgänge belief sich auf 72 Personen.Gemeldete offene StellenDie Zahl der beim AMS FL gemeldeten offenen Stellen liegt bei 902 Stellen gegenüber 805 im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind 45 Stellen mehr gemeldet.KurzarbeitIm Berichtsmonat hatte 1 Betrieb Anspruch auf Entschädigung wegen wirtschaftlich bedingter Kurzarbeit.AMS FL bietet Service für Arbeitgeber und ArbeitssuchendeAls Partner der Wirtschaft bietet der Arbeitsmarkt Service Liechtenstein AMS FL als Fachbereich des Amtes für Volkswirtschaft Information, Beratung und einen umfangreichen Personalservice an. Das AMS FL-Webportal (www.ams.li) enthält wertvolle Informationen für stellensuchende Personen und Unternehmen. Zusätzlich bietet das AMS FL für Stellensuchende und Arbeitgeber eine Jobbörse in Facebook an (www.facebook.com/AMSFL).Ansprechpartner für Arbeitgeber, die offene Stellen zu besetzen haben, sind die Personalberater/innen des AMS FL; Telefon 236 68 75 oder E-Mail an stellenmeldung@ams.li.Pressekontakt:Amt für VolkswirtschaftKatja Gey, LeiterinT +423 236 68 80Katja.Gey@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100913263