Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung erste Wachstumsziele, welche bis in das Jahr 2026 gehen, genannt. Zwar sind die Ambitionen nicht mehr ganz so hoch gesteckt wie in der Vergangenheit, doch klare Aussagen haben die Wachstumssorgen der Anleger gedämpft, sodass die Aktie heute stark zulegt. Adyen will den Nettoumsatz bis 2026 jährlich im niedrigen bis hohen Zwanzigprozentbereich steigern. Am Ende soll dann mehr als die Hälfte davon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...