Der Platinmarkt erlebt derzeit eine Phase deutlicher Preisinstabilität, die weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Branche hat. Zum aktuellen Zeitpunkt, Donnerstag, etwa 15 Uhr, notiert der Platinpreis bei 870 US-Dollar, markiert damit einen Rückgang von 1,1 % innerhalb des letzten Tages. Diese Tendenz setzt sich auch in der Wochenbilanz fort, die ein Minus von 6,6 % verzeichnet.Anzeige:Infolge der negativen Preisentwicklung passt sich die Platinindustrie an die neuen Marktbedingungen an. Impala Platinum, ein großer Platinproduzent aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...