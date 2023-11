Mit einem Zwischentief im Frankfurter Handel bei 37,90 Euro schrammte die Nintendo-Aktie (41,55 Euro; JP3756600007) haarscharf am 37,60 Euro Stopp aus PEM v. 9.8. vorbei. Dies verwundert, denn der Spiele- und Spielkonsolenspezialist kann auf eine hohe Kundentreue vertrauen und verfügt zudem über Verkaufsschlager im Spiele-Portfolio.Deutlich wurde dies auch mit den an diesem Dienstag (7.11.) vorgelegten Zahlen für das 1. Hj des Gj. 2023/24 (per 31.3.). Dabei meldete Nintendo ein Umsatzplus von 21,2% auf 796,2 Mrd. japanische Yen (rd. 5 Mrd. Euro). Beim op. Ergebnis kam es zu einem Sprung um 27% auf 279,9 Mrd. Yen und das Nettoergebnis verbesserte sich um 17,7% auf 271,3 Mrd. Yen. Zum Wachstum trug die Spielesoftware maßgeblich bei. Zu ...

