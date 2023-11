PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Donnerstag ohne klare Richtung geschlossen. Der polnische Aktienmarkt folgte dem freundlichen westeuropäischen Umfeld, in Tschechien und Russland gab es hingegen Verluste.

An der Warschauer Börse legte der Wig-20 um 1,43 Prozent auf 2170,91 Punkte zu. Der breiter gefasste Wig stieg um 1,22 Prozent auf 72 411,60 Zähler. Auftrieb gaben die polnischen Finanztitel. So verzeichneten Pekao , PKO und Santander Polska Aufschläge von jeweils über dreieinhalb Prozent. Die Anteilscheine von Cyfrowy Polsat rutschten hingegen nach Zahlen um 9,2 Prozent ans untere Ende des polnischen Leitindex.

Der ungarische Leitindex Bux setzte seinen richtungslosen Handel der ersten Wochenhälfte fort. Er gewann 0,03 Prozent auf 57 302,85 Zähler. MTelekom stiegen nach Ergebnissen im Rahmen der Erwartungen um 1,2 Prozent.

An der Prager Börse gab der PX am fünften Verlusttag in Folge um 0,36 Prozent auf 1370,17 Punkte nach. Zur Belastung trugen die schwer gewichteten CEZ bei, die nach Zahlen 1,1 Prozent einbüßten. Der Nettogewinn des Energieversorgers war im dritten Quartal aufgrund der in diesem Jahr eingeführten Übergewinnsteuer im Vergleich zum Vorjahr über die Hälfte eingebrochen.

Rückgänge wurden auch an der Moskauer Börse verbucht. Der russische RTS-Index schloss mit einem Minus von 0,37 Prozent bei 1108,87 Punkten./spa/ste/APA/edh/he

