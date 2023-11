Berlin/Lissabon (ots) -Die Berliner Politik-Monitoring-Experten Polit-X nehmen auf Einladung der Hauptstadtagentur Berlin Partner am diesjährigen Web Summit in Lissabon teil. Das Unternehmen wird sich so in einem internationalen Kontext präsentieren. Die Messe gilt als Weltausstellung der Digitalisierung. Polit-X wird das Programm im deutschen Pavillon der Messe, dem German Park, mitgestalten.Der Web Summit gehört zu den renommiertesten Technologie-Messen. Zu den Ausstellenden gehören globale Konzerne und Startups, Organisationen wie die UN. Teilnehmende sind zudem internationale Politiker und Web-Experten wie Wikipedia-Gründer Jimmy Wales und Wladimir Klitschko in seiner Rolle als Botschafter von Kyiv Digital.Für Heiko Schnitzler, Gründer und Geschäftsführer von Polit-X, ist der Web Summit ein ganz besonderes Event: "Wir setzen alles daran, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein und neues Denken in unsere Arbeit einfließen zu lassen. Die Einladung von Berlin Partner sehen wir als Kompliment an unsere Innovationsfähigkeit. Schon jetzt freuen wir uns auf spannende Gespräche und neue, hochkarätige Kontakte in der Technologiebranche."In der Datenbank von Polit-X befinden sich aktuell rund 10 Millionen Dokumente aus dem politischen Umfeld in der DACH-Region sowie der EU. Nutzer können die Ergebnisse nach ihren Interessen filtern und Debatten, Gesetzgebungsverfahren oder Anfragen verfolgen. Der Algorithmus ermöglicht sogar Prognosen. Polit-X war zuletzt Finalist beim Deep Tech Award des Landes Berlin in der Kategorie "Künstliche Intelligenz".Über Polit-X:Polit-X ist seit 2006 Pionier bei Innovationen und Entwicklung digitalen Monitorings des politischen und öffentlichen Lebens. Mit seinem Smart-Data-Ansatz ist Polit-X ein Experten-Tool für die daten-basierte Analyse politischer Entwicklungen. Die Polit-X Datenbank stellt Millionen politischer Dokumente der Bundes-, Landes- und EU-Ebene tagesaktuell und gebündelt zur Verfügung. Hierfür wird das Angebot von Polit-X stetig erweitert und auch modernste Technologien, wie Machine Learning und KI, eingesetzt.polit-x.dePressekontakt:Team Code ZeroConstanze von Kettlerdesk@team-code-zero.de+493098324165Original-Content von: Polit-X, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132024/5645570