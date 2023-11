EQS-Ad-hoc: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Anleihe

Ekosem-Agrar AG: Stundung der im Dezember 2023 fälligen Zinszahlung an die Gläubiger der Ekosem-Agrar Anleihe 2012/2027



09.11.2023 / 18:44 CET/CEST

Ekosem-Agrar AG: Stundung der im Dezember 2023 fälligen Zinszahlung an die Gläubiger der Ekosem-Agrar Anleihe 2012/2027 Walldorf, 9. November 2023 - Die Ekosem-Agrar AG hat nach Konsultation der e. Anleihe GmbH, des gemeinsamen Vertreters beider von der Gesellschaft emittierten Anleihen, und den Mitgliedern des Gläubigerbeirats der Gesellschaft beschlossen, von dem im Rahmen der Anleihegläubigerversammlung am 30. Mai 2022 beschlossenen Recht Gebrauch zu machen, die Zahlung der im Dezember 2023 fälligen Zinsansprüche der Gläubiger der ESA-Anleihe 2012/2027 (ISIN: DE000A1R0RZ5) für den Zinszeitraum 2021/2022 in Höhe von 2,5 % um ein weiteres Jahr und die Zinsansprüche der Anleihegläubiger für den Zinszeitraum 2022/2023 in Höhe von 2,5 % um ein Jahr zu stunden. Die Stundung der Zinsansprüche ist aus Sicht der Gesellschaft erforderlich, um die Fortführung des Unternehmens nicht zu gefährden und weil ein Transfer von Liquidität von Russland nach Deutschland in dem nach wie vor schwierigen politischen Umfeld weiterhin nicht möglich ist. Ekosem-Agrar Kontakt Irina Makey // Ekosem-Agrar AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E: irina.makey@ekosem-agrar.de

Presse / Investor Relations Fabian Kirchmann, Jonas Schneider // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 // E: presse@ekosem-agrar.de



