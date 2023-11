Das Warten auf Grand Theft Auto VI dauert inzwischen seit Jahren an. Doch stimmen die jüngsten Gerüchte, dann steht uns noch in dieser Woche die Ankündigung des weltweit am meisten erwarteten Videospiels bevor.Anzeige:Die Spiele von Rockstar Games sind in der Videospielewelt legendär. Im Gegensatz zu vielen anderen Häusern nimmt man sich überdurchschnittlich viel Zeit, um die Spiele im Hinblick auf die Story, die Liebe zum Detail und Spielbarkeit auf ein Maximum zu treiben. Neben dem Grand Theft Auto Franchise zählen beispielsweise auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...