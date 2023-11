Heidelberg (ots) -



Ein Umstand, der häufig übersehen wird, ist, dass Spanien strukturell anders ist als Deutschland. In Spanien leben vier verschiedene Völker - Kastilier, Galizier, Katalanen und Basken - mit je eigener Sprache, Kultur und Identität, die sich als eigenständige Nationen sehen. Will man verhindern, dass in einem solchen Mehrvölkerstaat die Fliehkräfte allzu groß werden, dann muss man Zugeständnisse machen, den Regionen ein sehr weitreichendes Maß an Autonomie zugestehen. Großbritannien ist ein gutes Beispiel dafür, wie es funktionieren kann. Spanien war zuletzt deutlich weniger geschickt und setzte auf Härte, was den Separatismus erst so richtig stark gemacht hatte.



Deshalb wäre ein Kurswechsel auch im Interesse Madrids. Eine Demokratie kann auf Dauer nicht ganze Völker gegen ihren Willen im Land halten. Will man den Konflikt befrieden, muss man Kompromisse schließen. Eine Amnesie kann da ein erster Schritt sein.



