Prospera hat die zweite Phase der Entwicklung des horizontalen Infill-Bohrprogramms wieder aufgenommen. Die sechste horizontale Bohrung wurde letzten Sonntag angesetzt, und die Umwandlung der vertikalen Bohrungen in horizontale Infill-Bohrungen wird über den Winter bis zum Beginn des Frühjahrstauwetters im nächsten Jahr fortgesetzt. Die rasche Inbetriebnahme dieser speziellen horizontalen Bohrungen ermöglicht es Prospera, seine Dynamik aufrechtzuerhalten und von dem derzeit starken Ölpreisumfeld zu profitieren.

Die ersten 5 niedergebrachten Horizontalbohrungen lagen über der geschätzten Typkurve, und die IP60 (60-day initial production, Fördermenge der ersten 60 Tage) hat die Erwartungen von PEI übertroffen. Prosperas derzeitige Bruttoproduktion beträgt 1.100 boepd (Barrel of Oil Equivalent per Day), wobei während der Erschließungsarbeiten 400 boepd nicht gefördert werden und weitere 300 boepd aufgrund kleinerer Reparaturen und Optimierungen nicht zur Verfügung stehen.

Für die Erschließung von Leichtöl mittels Schrägbohrungen liegen die Genehmigungen vor, und der Pachtvertrag wurde bereits abgeschlossen. Diese Erschließungsarbeiten sollen in den nächsten Wochen beginnen, abhängig von den Wetterbedingungen usw. Prospera wird das Phase-2-Erschließungsprogramm zur Steigerung der Produktion fortsetzen, um die Ziele zum Jahresende zu erreichen und Prosperas Aktienwert zu steigern.

Zusätzlich zum ersten Abschluss der Fremdfinanzierung hat PEI eine starke Resonanz auf die Fremdfinanzierung in Höhe von bis zu 3.000.000 $ mittels einer nicht vermittelten Privatplatzierung erhalten. Die Finanzierung dient zur Deckung des Defizits der Joint-Venture-Partner und zur Verlängerung der Bohrungen. Die Joint-Venture-Partner von Prospera sind mit ihren Forderungen im Rückstand und somit auch mit ihren Verbindlichkeiten im Verzug, bis diese beglichen sind. Folglich übernimmt Prospera 100 % der Produktion und der Einnahmen.

Prospera und Entwicklungsziele

Prospera Energy Inc. (TSX.V: PEI, OTC: GXRFF, FWB: OF6B) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen mit Sitz in Westkanada, das auf die Exploration, Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas spezialisiert ist.

Prospera Energy Inc. hat für Mitte August den Start von PEIs umstrukturierten Phase-2-Erschließungsprogramm angekündigt, mit dem die Produktion gesteigert werden soll. Diese Phase umfasst die Umstellung von vertikalen Bohrungen auf horizontale Bohrungen, um die beträchtlichen verbleibenden Reserven (400 Millionen Barrel) in Prosperas Schwerölfeldern in Saskatchewan zu erschließen. Diese Umstellung wird auch Umweltbelastung durch PEI und deren Stellfläche verringern, da die zahlreichen Pachtflächen für die Vertikalbohrungen entlang des lateralen Verlaufs des Ölfeldes wegfallen.

Phase 3 des umstrukturierten Erschließungsprogramms von Prospera umfasst ein umfassendes Reservoir-Management mit IOR/EOR-Anwendungen, um die Förderung zu optimieren und den Förderrückgang zu verringern, damit eine gleichmäßige Fördermenge gewährleistet werden kann. Prospera plant, seine Akquisitionsstrategie fortzusetzen, innerhalb seines Kerngebiets zu expandieren und seinen Produktmix zu diversifizieren. PEIs Zielsetzung ist die Förderung von 50 % Leichtöl, 40 % Schweröl und 10 % Gas.

PEI setzt sich weiterhin für ESG-Initiativen ein, die darauf abzielen, den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens zu minimieren, Emissionen zu reduzieren und letztendlich zu eliminieren und innovative Methoden zur Verbesserung der API-Qualität zu untersuchen. Dieser Ansatz verbessert nicht nur die Gewinnspannen, sondern eliminiert auch den Bedarf an Verdünnungsmitteln.

