BARCELONA, Spanien, Nov. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curitiba wurde heute Nachmittag auf der Gala der World Smart City Awards im Rahmen des Smart City Expo World Congress (SCEWC), einer von Fira de Barcelona organisierten Veranstaltung, als Smart City des Jahres 2023 ausgezeichnet. Mit den Preisen werden die herausragendsten Initiativen und Projekte in den Bereichen Innovation und urbane Transformation ausgezeichnet. Die Jury entschied sich für die brasilianische Stadt aufgrund ihrer intelligenten Stadtplanung, ihres sozioökonomischen Wachstums und ihrer ökologischen Nachhaltigkeit mittels eines menschenzentrierten Ansatzes.



Bei der diesjährigen Auflage der Veranstaltung wurde auch ein spezieller Leadership-Preis verliehen. Damit sollten anhaltende Bemühungen gewürdigt werden, Innovationen im Bereich Stadtentwicklung international voranzutreiben. Die Preisträger des Jahres 2023 waren Anna Lisa Boni, stellvertretende Bürgermeisterin von Bologna und zwischen 2014 und 2021 Generalsekretärin von Eurocities, sowie Claudio Orrego, Gouverneur der Metropolregion Santiago de Chile.

Der Mobilitätspreis ging an die Stadtverwaltung von Konya für ihr Projekt, alte Straßenbahnen in der Stadt Meram (Türkei) zu restaurieren und sie ausschließlich Radfahrern zur Verfügung zu stellen. Ziel ist es, das Bewusstsein für das Radfahren zu stärken und diese neue Art der Fortbewegung zu fördern.

In der Kategorie Sicherheit & Resilienz gewann Gangnam-gu (Republik Korea) für die aktive Unterstützung marginalisierter sozialer Gruppen. Der Preis in der Kategorie "Enabling-Technologien" ging an Tampere (Finnland) für die Entwicklung eines urbanen und sozialen digitalen Zwillings, der Informationen aus seiner Data & Insights-Plattform nutzt, um datengesteuerte Entscheidungen für sinnvolle städtische Dienstleistungen zu treffen.

Umwelt- und Verwaltungsprojekte

Den Energie- und Umweltpreis erhielt Bordeaux (Frankreich) für die Entwicklung einer Reihe von Instrumenten zur Ermittlung zuverlässiger Indikatoren für die Wohlfühltemperatur in der Stadt. Gewinner in der Kategorie Verwaltung und Wirtschaft war die Initiative US Mayor Roundtable aus den Vereinigten Staaten, die eine digitale Transformation vorantreibt, die nicht nur Städte modernisiert, sondern auch unterversorgten Kommunen durch einen menschenzentrierten Ansatz besondere Aufmerksamkeit schenkt.

Die Dhahran Smart City von Saudi Aramco (Saudi-Arabien) gewann den Preis in der Kategorie Infrastruktur & Gebäude für seine Plattform, welche die Vorteile von IoT und KI für die Verwaltung von Einrichtungen und Dienstleistungen nutzt. In der Kategorie Leben & Inklusion wurde Breda (Niederlande) für eine Anwendung ausgezeichnet, die Menschen mit Behinderung den Zugang zu Städten und Veranstaltungen erleichtert.

In der Kategorie Innovation gab es zwei Gewinner: die SPIRE-Initiative unter der Leitung der UN und der European Urban Initiative zur Renaturierung verschmutzter städtischer Böden in Baia Mare (Rumänien) sowie ECO-HEROES für ein Berufsbildungsprogramm im Bereich des Ökotourismus in Marrakesch (Marokko).

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c0f68e09-54c7-427f-ba87-6b803057de7c